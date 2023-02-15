Depreme uykuda yakalanan Çolak çifti, yataklarından kalkamadan enkaz altında kaldı. Sevgi Çolak yatağı ile tavan arasında oluşan yaşam üçgeni sayesinde hayatta kaldı.

AFAD ekipleri 25 metrelik tünel kazarak Sevgi Çolak'a ulaştı ancak sadece sesini duyabiliyorlardı. Ufak bir boşluktan telefon uzatan AFAD Müdürü, Çolak'tan etrafını görüntülemesini istedi.

Telefonu alarak etrafı kaydeden Çolak, telefonu ekiplere verdi. Ekipler de ona göre çalışma yöntemini belirledi.

Görüntülere bakılarak yapılacak hamleler planlandı. Uzun çalışmalar sonucu Sevgi Çolak, depremden 138 saat sonra sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırılan Sevgi Çolak bir video çekerek Tunceli AFAD ekibine, Cem Erdoğan'a ve ekibine teşekkür etti.

İzmir depreminde Ayda'yı Rıza Bey Apartmanı'ndan çıkarmıştı

Cem Erdoğan, ekibiyle birlikte 2020 yılındaki İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndan 3 yaşındaki Ayda'yı çıkarmıştı. Erdoğan'ın kurtarma çalışmaları esnasında Ayda'nın elini tuttuğu anlar herkesi duygulandırmıştı.

Sevgi Çolak'ın eşi ise maalesef deprem esnasında hayatını kaybetti.

Haber: Aytaç Kurnaz

Kamera: Fatih Özdemir