D-100 kara yolu Çilimli sapağı mevkiinde, İ.S. idaresindeki plakalı tır, önünde seyreden bir otomobile çarpmamak için ani fren yaptı.

Tıra; A.S. yönetimindeki, Y.A'nın kullandığı ve R.A. kontrolündeki Düzce Orman Ürünleri ve Mobilyacılar Sitesi'ne işçi taşıyan minibüsler çarptı.

Kazada yaralanan çoğunluğu tekstil fabrikası işçisi 15 kişi, ambulans ve araçlarla Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.