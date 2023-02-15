Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba 09:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kahramanmaraş'ta artçı sarsıntılar sürüyor
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,7 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi.
Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 10.40'da 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Kentte, saat 09.00 itibarıyla en büyüğü 4,7 ve 4,6 olan 6 artçı sarsıntı kaydedildi.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş
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