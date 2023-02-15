Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 10.40'da 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kentte, saat 09.00 itibarıyla en büyüğü 4,7 ve 4,6 olan 6 artçı sarsıntı kaydedildi.