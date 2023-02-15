Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde enkaz altında kalarak yaralanan vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri uçaklar ve Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirildi.

Yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınarak kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerine sevk edildi.

5 bin 525 depremzede taburcu edildi

Şu ana kadar kente getirilen 6 bin 908 yaralıdan 5 bin 525’i taburcu edilirken, 1383 depremzedenin tedavileri devam ediyor.