Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba 08:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Deprem bölgelerinden İstanbul'a getirilen yaralıların tedavileri sürüyor
[Fotograf: AA]
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 6 bin 908 vatandaştan 1383'ünün tedavisi kentteki çeşitli hastanelerde sürerken, 5 bin 525’i taburcu edildi.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde enkaz altında kalarak yaralanan vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri uçaklar ve Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirildi.
Yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınarak kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerine sevk edildi.
5 bin 525 depremzede taburcu edildi
Şu ana kadar kente getirilen 6 bin 908 yaralıdan 5 bin 525’i taburcu edilirken, 1383 depremzedenin tedavileri devam ediyor.
Etiketler: Deprem İstanbul Kahramanmaraş
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