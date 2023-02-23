Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe 11:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Enkaz alanı 'dağ' gibi yükseliyor
Kahramanmaraş'ta, depremde yıkılan ve arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği binaların enkazının kaldırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Molozların oluşturduğu enkaz birikintisi ise 'dağ' gibi yükseliyor.
Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından kentteki enkaz kaldırma çalışmaları, özellikle şehrin iki büyük caddesinde yıkıma neden olan Azerbaycan ve Trabzon bulvarlarında sürüyor.
Türkiye'nin birçok şehrinden gelen kamyon ve iş makinesi operatörleri çalışmalara katılıyor.
[Fotoğraf: AA]
Kentte moloz döküm alanı olarak belirlenen Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karacasu mevkisindeki alan getirilen molozlar iş makineleriyle bu bölgeye seriliyor.
Molozların oluşturduğu enkaz birikintisi ise "dağ" gibi yükseliyor.
[Fotoğraf: AA]
Güvenlik güçleri bu alanda 24 saat nöbet tutuyor.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş Doğal Afet
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