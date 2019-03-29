Milli Eğitim Bakanlığı, yatağa bağımlı olması ya da farklı sağlık durumları nedeniyle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine gidemeyecek durumdaki engelliler ve ailelerinin eğitim konusunda yaşadığı sıkıntılara çözüm olacak düzenlemeyi hayata geçiriyor.

MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişikliğe gitmeye hazırlanan Bakanlık, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden eğitim alan engelli bireylerden kuruma gidemeyecek durumda olanların, evlerinde eğitim alabilmelerini sağlayacak.

Düzenleme kapsamında bu merkezlere çeşitli nedenlerle devam edemeyen engelli bireylerin telafi eğitimlerini her zaman alabilmelerine de imkan tanınacak.

Kaynak: AA