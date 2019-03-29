BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 09.30, 13.00, 16.00, 17.30 ve 19.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) ve 18.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) seferleri de programdan kaldırıldı.

BUDO'nun saat 08.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) seferi de yapılamadı.

Daha önce yapılan duyuruda, 07.00 (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30 ve 20.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 08.30, 11.30, 14.30, 16.30, 18.30 ve 20.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin iptal edildiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA