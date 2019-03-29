Alınan bilgiye göre, Bakırcılar Sanayi Sitesi'nde bulunan, kağıt ambalaj ve plastik malzemelerinin üretildiği 4 katlı bir iş yerinin bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede plastik ve kağıt ürünlerin tutuşmasıyla büyüyen alevler tüm bodrum katını sardı, içerisi yoğun dumanla kaplandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı, ardından iş yerinde dumanı tahliye edip soğutma çalışması yaptı.

Polis ve sağlık ekipleri ise muhtemel bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi.

Ölen ve yaralananın olmadığı yangın, iş yerinde hasara neden oldu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA