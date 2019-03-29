Sağlık Sigortası prim borçlarına geçici düzenleme getirildi.

Cumhurbaşkanı kararı ile, Genel Sağlık Sigortalı olup ancak primlerini zamanında ödemeyerek borçlu duruma düşen ve bu nedenle sağlık hizmeti alamayan Türk vatandaşları ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere yeni bir hak verildi.

Bu kişiler, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlara ait sağlık tesisleri ile devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinden yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanabilecekler.

Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak: TRT Haber