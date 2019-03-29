Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 25 Mart'ta örgütün askeri yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik 34 ilde düzenlenen operasyon kapsamında aranan 5 zanlının daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 45'e çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü savcılıkça, 23'ü hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 8’i ise tutuklandı.

Firari 6 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Operasyon

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, örgütün askeri yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatılmıştı.

Haklarında gözaltı kararı verilen 1 binbaşı, 2 yüzbaşı, 4 üsteğmen, bir teğmen, 22 astsubay ve 21 uzman çavuş rütbesindeki, 41'i aktif görevde 51 şüpheliye yönelik 34 ilde 4 gün önce operasyon gerçekleştirilmiş, 40 zanlı gözaltına alınmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığından, "Asker şüphelilerin, örgütün mahrem yapılanmasında ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan örgütsel haberleşme yöntemiyle iletişim kurdukları değerlendirilmektedir" açıklamasında bulunulmuştu.

Kaynak: AA