Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 750 engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı.
Adaylar, engelli öğretmen atama sonuçlarını, "https://personel.meb.gov.tr" adresinden öğrenebilecek.
Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanlığı, 2019 yılı 750 engelli öğretmen atama sonuçlarını "https://personel.meb.gov.tr" adresinden açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 750 engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı.
Adaylar, engelli öğretmen atama sonuçlarını, "https://personel.meb.gov.tr" adresinden öğrenebilecek.
Kaynak: AA