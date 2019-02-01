Türkiye
Engelli öğretmen atama sayısı 750'ye çıkarıldı
01 Şubat 2019 Cuma 23:17 - Son Güncelleme 01 Şubat 2019 Cuma 23:17
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatıyla, şubatta ataması yapılacak engelli öğretmen kontenjanı 500'den 750'ye çıkarıldı. Bugün yapılacak atamalar ise 5 Şubat'a ertelendi.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatı ile ataması yapılacak engelli öğretmen kontenjanı 750'ye çıkarıldı.
Kontenjan artırıldığından bugün yapılacak atamalar, 5 Şubat'a ertelendi.
Bakanlık tarafından, şubat ayında 500 engelli öğretmenin atanacağı duyurulmuştu.
Kaynak: AA
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