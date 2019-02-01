Türkiye
Çorum'da askeri araç devrildi: 3 yaralı
01 Şubat 2019 Cuma 19:22 - Son Güncelleme 01 Şubat 2019 Cuma 19:22
Çorum'da, askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı. Yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Uğurludağ İlçe Jandarma Komutanlığına ait araç, Çorum-İskilip kara yolunun 25. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada 3 jandarma er yaralandı. Ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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