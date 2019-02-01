Türk Silahlı Kuvvetlerinin, yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere DEAŞ dâhil terör örgütlerine karşı mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 25 Ocak - 01 Şubat tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Diyarbakır, Siirt, Batman, Şırnak, Bitlis ve Mardin’de büyük ve orta çaplı operasyonlar yürütüldü.

İcra edilen operasyonlarda en az 7 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler tarafından kullanılan 38 silah mevzii, sığınak, barınak, mağara ve depo imha edildi.

Operasyonlarda ayrıca; 14 piyade tüfeği, bir zagros keskin nişancı tüfeği, 5 bin 322 muhtelif hafif silah mühimmatı, 188 doçka uçaksavar mühimmatı, 7 RPG-7 roketi, el yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış 3'er adet 120 ve 106 mm’lik havan mühimmatı, 1 60 mm’lik havan mühimmatı, 8 el bombası, 1 bombaatar mühimmatı, 1 tank mühimmatı, 2 top mühimmatı, 828,5 kilogram amonyum nitrat, 67 kg C-4 patlayıcı madde, 3 el telsizi ele geçirildi, 9 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Operasyonlarda 2 asker yaralandı.

Kaynak: TRT Haber