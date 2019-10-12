Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) destekleriyle zihinsel engelli öğrencilerin sahnelediği "Vatan Sevgisine Engel Yoktur" adlı gölge oyunu, Türkiye turnesine başlayacak. Öğrenciler, gölge oyunu aracılığıyla yüzlerce çocuğa milli birlik ve beraberlik ruhunu anlatacak.

Vatan sevgisinin, milli birlik ve beraberlik ruhunun bakanlık tarafından kuşaktan kuşağa aktarılması amacıyla, hafif zihinsel yetersizliği bulunan engelli öğrencileri içine alan bir proje başlatıldı.

Projede, özel eğitim meslek okulundan 17 engelli öğrenci, gölge oyununu Türkiye genelindeki akranları için sahneye taşıyacak.

Çanakkale Savaşı'ndan başlayarak 15 Temmuz'a uzanan gölge oyununda, Ömer Halisdemir, Eren Bülbül ve Aybüke Yalçın'ın kahramanlık hikayeleri işlenecek.

Türkiye turnesine çıkacak

Oyununun 7 bölge ve 7 ilde sahnelenmesi planlandı.

Bu kapsamda oyun, 22 Ekim'de Samsun'da, 25 Ekim'de Erzurum'da, 28 Ekim'de Ankara'da, 12 Kasım'da İzmir'de, 14 Kasım'da Bursa'da, 26 Kasım'da Şanlıurfa'da ve 29 Kasım'da da Mersin'de gösterime sunulacak.

Engelli öğrenciler, gölge oyunuyla Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrencilere ulaşacak.

Kaynak: AA