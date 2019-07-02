2018 Yılı Bilgi Edinme Genel Raporu'nda yer alan bilgilere göre, kamu kurum ve kuruluşlarına Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvurular, bir önceki yıla göre azaldı. Kamu kurum ve kuruluşlarına 2017 yılında 1 milyon 806 bin 958 başvuru yapılırken, 2018 yılında başvuruların sayısı 1 milyon 733 bin 799'a düştü.

Valilikler bilgi edinmek için başvuru yapılan kurumların başında geldi. 81 ilin valiliğine toplam 943 bin 73 bilgi edinme başvurusu yapıldı. Olumlu cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvurular 644 bin 599 olarak gerçekleşti. 67 bin 296 başvuru reddedilirken 130 bin 999 başvuru diğer kurum ve kuruluşlara yönlendirildi. Başvurusu reddedilen 618 kişi bu konuda yargıya itiraz etti.

En fazla bilgi başvurusu İstanbul ve Antalya'dan

En fazla bilgi başvurusu İstanbul ve Antalya valiliklerine yapıldı. İstanbul Valiliğine vatandaşlar 345 bin 330 başvuruda bulundu. İstanbul Valiliğini 186 bin 985 başvuruyla Antalya Valiliği, 23 bin 789 başvuruyla da Ankara Valiliği izledi.

En fazla başvuru yapılan kurumlar arasında ikinci sırada Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ile üniversiteleri kapsayan veriler yer aldı. Bu kurullara toplam 177 bin 611 başvuru yapılırken 158 bin 480'i olumlu cevaplandı.

Cumhurbaşkanlığına 28 bin 174 bilgi edinme başvurusu

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Devlet Denetleme Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Türkiye Varlık Fonu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi ile Yatırım Ofisi Başkanlığına toplamda 28 bin 174 başvuru ulaştı. Olumlu cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvurular 13 bin 381 şeklinde gerçekleşti. 6 bin 734 başvuru reddedilirken, 5 bin 458 başvuru diğer kurum ve kuruluşlara yönlendirildi.

Adalet Bakanlığına 90 bin 772 başvuru

Geçen yıl bilgi edinmek için Adalet Bakanlığına 90 bin 772, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Başkanlığına 47 bin 296, Çevre Şehircilik Bakanlığına 20 bin 832, Dışişleri Bakanlığına 8 bin 756, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına 19 bin 714, Gençlik ve Spor Bakanlığına 17 bin 666, Hazine ve Maliye Bakanlığına 53 bin 69, İçişleri Bakanlığına 67 bin 803, Kültür ve Turizm Bakanlığına 39 bin 271, Milli Eğitim Bakanlığına 28 bin 886, Milli Savunma Bakanlığına 51 bin 454, Sağlık Bakanlığına 20 bin 913 başvuru yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 4 bin 795 ile başvurunun en az yapıldığı bakanlık oldu. Başvuruların 4 bin 334'ü bakanlıkça olumlu cevaplandı. Tarım ve Orman Bakanlığına ise 128 bin 55 bilgi edinme başvurusu yapıldı, bunların 110 bin 850'si olumlu cevaplandı. Ticaret Bakanlığına 26 bin 810, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına da 14 bin 88 başvuru ulaştı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Sekreterliğine söz konusu kanun kapsamında 806 başvuru geldi.

Yargı organları da idari niteliğe sahip faaliyetleri kapsamında bilgi edinme başvuruları aldı. Anayasa Mahkemesine 6 bin 301 başvuru yapılırken, Yargıtaya 9 bin, Danıştaya bin 504, Hakimler ve Savcılar Kuruluna bin 132, Sayıştaya 547, Yüksek Seçim Kuruluna ise 3 bin 770 başvuru yapıldı.

Belediyelere başvuru sayısı 115 bin 316

Kanun kapsamında bilgi hakkının kullanımı için belediyelere 115 bin 316 başvuru gerçekleşti. Başvuruların 100 bin 946'sı belediyeler tarafından olumlu cevaplanırken 19 başvuru da reddedildi.

Bilgi başvurusunda ilk sırada İstanbul Büyükşehir Belediyesi yer aldı. Belediyeye 44 bin 507 başvuru yapılırken, bunların 40 bin 237'si olumlu cevaplandı. Belediyelere yapılan bilgi edinme başvurularında, en az başvuru Batman Belediyesine yapıldı. Batman Belediyesine 3 başvuru yapılırken, Sinop Belediyesine 4, Bartın Belediyesine 16 başvuru ulaştı.

Kaynak: AA