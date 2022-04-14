İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün eğitimli köpekleri, toplumsal olaylardan uyuşturucu madde bulmaya, kayıp kişi izi sürmeden patlayıcı madde tespitine kadar birçok alanda tehlikeli mesaiyi polislerle yürütüyor.

Çeşitli birimleri ve binlerce personeliyle hizmet veren İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yeteneklerinden faydalandığı tek unsur, polisler değil.

Hassas duyuları ve insanlarla uyumu sayesinde Emniyet kadrosunda görev alarak üstün yeteneklerini sergileyen köpekler, polislere yol arkadaşlığı yapıyor.

[Fotoğraf: AA]

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine yavruyken alınan ve çok sayıda elemeden geçtikten sonra yetiştirilmeye başlanan köpekler, temel eğitimden sonra ırklarına ve kabiliyetlerine göre görevlendiriliyor.

Köpeklerin eğitmenleri de Ankara'da aldıkları özel eğitimlerden sonra çalışacakları birimlere gönderiliyor.

Bu kapsamda Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğünde "kadrolu personel" olarak çalışan "kimlikli" köpekler, sorumlu eğitimcileriyle mesai saati gözetmeksizin görev yapıyor.

Köpekler bin polisin yapabileceği işi tek başına 1 dakikada yapıyor

Köpekler, zehir tacirlerinin her gün yeni bir yöntemle zula yaptığı uyuşturucuyu hassas burunlarıyla çok kısa sürede eliyle koymuş gibi bulabiliyor.

Sabahları sağlık kontrolleri ve bakımdan sonra eğitim alanına bırakılan köpekler, enerjilerini boşalttıktan sonra dinlendiriliyor.

Eğitmenler, 500-1000 arası polisin yapabileceği işi, köpeklerin bir dakikada yapabildiğini söylüyor.

[Fotoğraf: AA]

Hassas burunlarıyla hem vatandaşı hem de polisleri koruyorlar

Köpeklerin görev aldığı diğer bir birim de Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü.

Devlet büyüklerinin toplantılarında, mitinglerde, spor salonlarında kontrol yapan, ihbarlı aramalarda görev alan köpeklerin, kokuyu aldığında kuyruğu ve hareketleri değişiyor, oturarak pasif tepki veriyor.

İnsanların can güvenliği için önemli bir görev üstlenen bu köpekler, tehlikeli görevi eğitmeniyle uyumlu bir şekilde yürütüyor.

İz sürme ve kadavra köpekleri

Türkiye'de Emniyet bünyesinde 13 iz takip köpeği ile 5 kadavra köpeği görev yapıyor.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine bağlı Köpek Eğitim Merkezindeki köpekler, kayıp kişilerin bulunmasının yanı sıra ceset arama çalışmalarında da etkin rol oynuyor.

Bir kez koklatılan insan kokusunu zihnine kazıyan köpek, mola vermeden saatlerce çalışabiliyor ve aldığı kokuyu unutmuyor.

Eğitim aşamasında insan cesedi kokusuna karşı duyarlılık kazandırılan köpek, araziye çıkarıldığında sadece kadavra kokusunun peşinde koşuyor, dikkatini hayvan cesetleri dahi dağıtamıyor.

[Fotoğraf: AA]

Toplumsal olaylarda kullanılan köpekler farklı senaryolara göre eğitiliyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezinde görevli köpekler de toplumsal olaylara müdahale sırasında kullanılıyor.

İtaat ve toplumsal olaylarda karşılaşılabilecek senaryolara göre eğitilen köpeklere, rehine kurtarma gibi tatbikatlar da yaptırılıyor.

Köpekler, sadece eğiticisini dinleyip onun talimatlarına göre hareket ediyor.

Merkezde, belli bir yaşa ulaşan ve göreve çıkamayacak durumdaki köpekler de ölene kadar bakılıyor.