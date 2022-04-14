Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) tarafından merkez Yıldırım ilçesinde, sektör paydaşlarının yoğunlukla bulunduğu Vişne Caddesinde, sektör çalışanları ve bölge esnafına yönelik iftar programı düzenlendi.

Düzenlenen organizasyonda, 2 kilometrelik iftar sofrasında 10 bin kişi beraber iftar yaptı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra, protokol ve dernek yöneticilerinin de katıldığı iftar nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı.

Güzel bir organizasyon gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını ifade eden BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız, "Biz BEKSİAD ailesi olarak her yıl geleneksel olarak BEKSİAD üyeleri ve aileleri iftarımızı yapıyoruz. Ama 3 sene önce Vişne Caddesi üzerinde tüm sektör paydaşlarıyla, çalışanları ve bölge esnaflarıyla bir iftar yapalım istedik. Ancak araya pandemi girdi. Bu seneye nasip oldu. Biz de bu sene buna teşebbüs ettik. Şükürler olsun hava da buna müsaade etti. Güzel bir organizasyon gerçekleştirdik" dedi.