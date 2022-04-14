Haber Giriş: 14 Nisan 2022 Perşembe 11:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de kaçak silah üretilen 3 eve polis baskını
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 8'i adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "silah kaçakçılığı ve silah ticareti" yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 3 ev ve bir iş yerinde kaçak silah ürettikleri öne sürülen 11 şüpheli yakalandı.
Aramalarda 25 tabanca, 2 pompalı tüfek, 7 kurusıkı tabanca, 42 tabanca şarjörü, 55 farklı çaplarda fişek, 10 tabanca gövdesi, 16 sürgü takımı, 9 icra yayı ve mili, silah yapımında kullanılan çok sayıda mengene, matkap benzeri muhtelif parçalar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 8 zanlı ise adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Eskişehir Kaçakçılık Silah Kaçakçılığı
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