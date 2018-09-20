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Emine Erdoğan: TEKNOFEST gençlerimiz için önemli bir fırsat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TEKNOFEST'in gençler için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

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Emine Erdoğan: TEKNOFEST gençlerimiz için önemli bir fırsat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) önderliğinde, Türkiye'nin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle İstanbul Yeni Havalimanı'nda 23 Eylül'e kadar devam edecek TEKNOFEST İstanbul'la ilgili paylaşım yaptı.


T3 Vakfı'nı ve TEKNOFEST'i etiketlediği paylaşımında Emine Erdoğan, "İstanbul havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimiz için önemli bir fırsat. Kız çocuklarımızın da geleceğin teknoloji dünyasında yer almasını sağlayacak bu imkanı iyi değerlendirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: TEKNOFEST, recep tayyip erdoğan, Emine Erdoğan
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