Bekçilik için yazılı sınav 20 Ekim 2018'de yapılacak

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için 9-23 Temmuz arasında müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara yapılacak yazılı sınav tarihi belli oldu.

"Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı" 20 Ekim Cumartesi günü saat 10.00'da yapılacak.

Adaylar İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Çorum, Sivas, Gaziantep, Elazığ, Erzurum ve Batman'da yapılacak sınava giriş belgelerini, 11 Ekim'den itibaren "www.meb.gov.tr" internet sitesinden alabilecek.

100 soru için 120 dakika

Bekçi adayları, sınavda çoktan seçmeli 100 soruyu 120 dakika içerisinde yanıtlamaya çalışacak.

Sadece doğru cevapların dikkate alınacağı sınavda 100 tam puan üzerinden 50 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.

Sınavla ilgili ayrıntılar Polis Akademisi'nin internet sitesinde

Sınavla ilgili ayrıntılı bilgiye Polis Akademisi'nin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkez teşkilatı tarafından yapılacak ilk sınavda başarılı olanlar, ihtiyaç duyulan bölgelerde görevlendirilecek.

Valilikler tarafından alımı yapılan ve eğitimleri il emniyet müdürlüklerince verilen çarşı ve mahalle bekçilerine dair yönetmelik değişikliği, 2 Mart'ta yürürlüğe girmiş, bekçi alım ve eğitim yetkileri Polis Akademisi'ne aktarılmıştı.

Kaynak: AA