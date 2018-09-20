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5 milyon liralık tarihi eser pazarlığına polis baskını

Ankara'da, Bizans dönemine ait olduğu belirlenen çok sayıda tarihi eseri 5 milyon liraya satmak istedikleri belirlenen 4 şüpheli gözaltına aldı.

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5 milyon liralık tarihi eser pazarlığına polis baskını

Ankara Etimesgut'ta bir rezidansta çok sayıda tarihi eser bulunduğu ve eserlerin yüksek fiyatla satılacağı ihbarı alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti.

Yasal izinlerin ardından takibe alınan şüphelilerin silahlı olduğu tespit edildi. Şüphelilerle müşteri gibi irtibat kuran ekipler, gerekli önlemleri aldıktan sonra rezidansa operasyon düzenledi.

Operasyonda dairede bulunan B.A., H.E., C.Ç. ve H.M.B. gözaltına alındı.

Bizans dönemine ait 204 sikke, 39 obje 

Evde ve şüphelilere ait otomobilde yapılan aramada, Bizans dönemine ait 204 sikke ve 39 tarihi obje ele geçirildi.

Tarihi eserleri 5 milyon liraya satmak istedikleri belirlenen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ele geçirilen tarihi eserlerin ilgili kurum yetkililerine teslim edildiği, soruşturma kapsamında gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: tarihi eser, polis, operasyon, kaçakçılık, baskın, ankara, Bizans
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