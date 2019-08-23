Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Emine Bulut cinayetiyle ilgili açıklama yaptı.

Eski eşini öldüren olayın faili Fedai Varan'ın olaydan kısa bir süre sonra Kırıkkale Bahşili köprüsü altında yakalandığı bildirilen açıklamada, Varan'ın tutuklanarak Kırıkkale F Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildiği belirtildi.

"Canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme" suçundan iddianame

Şüpheli hakkında, "Canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme" suçundan iddianame düzenlendi.

Cinayetle ilgili sosyal medya ve medya kuruluşlarında yer alan olay anına ilişkin görüntülere yayın yasağı da getirildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Toplumun veya bireyin üstün ve gözetilmesi gereken hukuki yararını korumak amacıyla kamu sağlığı ve kamu düzeni açısından sosyal medya ve medya kuruluşlarında yayınlanan olay anına ilişkin şiddet içerikli görüntülere Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişimin ve yayınlanmasının kısıtlanması kararı verilmiştir.

Olayla ilgili, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tüm yönleri ile soruşturma yapılıp şüpheli hakkında canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme suçundan Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesine iddianame düzenlenmiştir."

Kaynak: TRT Haber