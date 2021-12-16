Trabzon’da, E.A., Hollanda'daki akrabasının S.Ç.'ye vermesi için gönderdiği 700 Euro'yu teslim etmek için S.Ç'yle, Kahramanmaraş Caddesi’ndeki bir işyerinin önünde buluşmaya karar verdi.

E.A., işyerinin önüne geldiğinde buluşacağı kişi olan S.Ç. zannettiği H.Y. isimli şahsın yanına giderek, bir süre konuştuktan sonra 700 Euro’yu H.Y.'ye teslim etti.

İşyerinin önünde beklemeye devam eden S.Ç., E.A.’yı arayarak, nerede olduğunu sordu.

Parayı verdiği kişinin başkası olduğunu anlayan E.A., karakola giderek kendini S.Ç. olarak tanıtan H.Y.’den şikayetçi oldu.

Emniyet ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Güvenlik kameralarının inceleyen ekipler H.Y.'nin evini tespit etti.

Evde yapılan aramada H.Y. isimli şahıs 700 Euro ile birlikte yakalandı.