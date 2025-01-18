"Ellerimiz hiç ayrılmadı"… Fedakar Koca eşini aylarca kucağında taşıdı

Romatoid artrit hastalığı nedeniyle uzun süredir kortizon ilaçları kullanan Meryem Erdem'in vücudunda kemik erimesi gelişmesi nedeniyle omurgası kırıldı. Geçirdiği operasyonların ardından bacaklarında ciddi güç kaybı yaşayan ve yürüyemez hale gelen Erdem'i, son olarak hastaneye gitmesi gerektiğinde eşi Mustafa Erdem kucağında taşıdı.

Erdem çifti, 13 Temmuz 1971’de evlendiklerinden bu yana birbirlerine olan bağlılıklarıyla dikkat çekiyor. 54 yıldır bir an olsun eşinin elini bırakmayan Erdem, tedavi süreci boyunca Meryem Erdem’i hiç yalnız bırakmadı. Yeniden yürüyebilmesi için aylarca kucağında taşıyan Erdem, her evlilik yıl dönümlerinde kutlama yapmayı da ihmal etmedi.

Fizyoterapistlerin desteği ve eşinin çabalarıyla Meryem Erdem, yeniden adım atabilmeye başladı. Tedavi süreci devam eden çiftin, zorlu dönemin ardından yüzleri yeniden gülmeye başladı.

"Evlendiğimiz günden beri bu ellerimiz hep birbirine bağlı"

Mustafa Erdem, eşini 7 Mart’ta kendi imkanlarıyla hastaneye getirdiğini ve tedavi sürecinde yanında olduğunu belirterek, "Eşim bel fıtığından dört kez ameliyat oldu, kemik erimesi nedeniyle yerleştirilen platinler sorun yarattı. Düşme sonucu sinirlerinde zedelenme oldu ve ayakları basmadı. Yapılan ameliyatın ardından ayaklarında hareketlilik başladı. Şimdi elinden tutuyorum, yürüyor," dedi.

13 Temmuz 1971'de evlendiklerini belirten Erdem, "O günden beri ellerimiz hep birbirine bağlı. Her yıl evlilik yıl dönümümüzü kutlarız. Allah mutluluğumuzu daim etsin ve herkese böyle bir evlilik nasip etsin," ifadelerini kullandı.

"Allah razı olsun, onu çok seviyorum"

Başından geçenleri anlatan Meryem Erdem, "Hiçbir şey hissetmiyordum. Eşim beni yatırdı, her şeyimi karşıladı. Allah razı olsun, onu çok seviyorum. Allah başımızdan eksik etmesin. Tedavim boyunca emeği geçen herkese teşekkür ederim," şeklinde konuştu.