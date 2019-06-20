Beyşehir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında, Kıyakdede köyü yakınlarındaki sazlık alanda elektroşokla balık avlandığı tespit edildi.

Teknedeki 2 şüpheliden H.Y., jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Diğer zanlı ise kaçtı.

Yapılan aramada 1 elektroşok cihazı, 2 akü, bağlantı kabloları, çeşitli malzemeler, çok sayıda sazan ve küçük levrek balığı ele geçirildi.

Şüpheliye, 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 60 bin 163 lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA