Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 314 kişilik uzman ekibin çalışmalarında 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Evler yıkıldı, ağaçlar devrildi, yol ve köprüler çöktü. Araklı ilçesi Çamlıktepe Mahallesi'nde sel anında çekilen yeni görüntüler de ortaya çıktı. Dere taşkını anında cep telefonu ile görüntü çeken kişi ,"Dere patladı geliyor, evden kaçabildiler mi? Biz de güvende değiliz. Bu nasıl bir afet, bu nasıl bir şey? Böyle bir afet yok. Allah'ım sen yardım et. İnsanlar kaçmasına fırsat vermeden dere yuttu" dediği duyuluyor.

3 vatandaşı arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Şuan sahada 314 personel, 62 araç ve 39 iş makinasıyla çalışmalar devam ediyor. Ulaşıma kapanan Araklı-Bayburt Karayolu için yol açma çalışmaları devam ediyor.

İlk tespitlere göre 8 köyde 200 üretici etkilenmiş ve 150 dekarlık fındık ve çay alanlarında hasar var. 9 tane de büyükbaş hayvanın telef oldu.

Kaynak: TRT Haber