İstanbul'un Beykoz ilçesinde aniden bastıran yağış sonucu yaklaşık 2 metre derinliğinde su birikintisi oluştu.

Aniden yükselen suyun içinde kalan 34 BAN 52 plakalı minibüste bulunan 4 kişi, araçta mahsur kaldı.

İtfaiye ekipleri ve iş makineleri, su birikintilerinin meydana geldiği yerlerde çalışmalar yürüttü.

Vatandaş kendi imkanları ile minibüsten çıkarak kurtuldu. Minibüs ise iş makinesi tarafından sudan çekilerek çıkarıldı. Sokakta biriken su belediye ekiplerince tahliye edildi.

Aracın mahsur kaldığı su birikintisi drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: AA, İHA