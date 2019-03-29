1 Ocak 2019'dan itibaren tebligat çıkarmaya yetkili mercilerin, aralarında kamu kurumları, noterler, avukatlar ve bilirkişilerin de bulunduğu gerçek ve tüzel kişilere tebligatları elektronik ortamda göndermesini zorunlu hale getiren uygulamaya geçildi. Zorunluluk dışında kalan gerçek ve tüzel kişilerin ise elektronik tebligatı, talepleri halinde kullanmaları öngörüldü.

Elektronik tebligat adresi açanların, 164 bin 468'ini arabulucular, avukatlar ve bilirkişiler, 1 milyon 4 bin 181'ini tüzel kişiler, 10 bin 485'ini ise kamu kurumları oluşturdu. Zorunluluk kapsamında olmayan 30 bin 74 kişi de elektronik tebligata geçiş yapmayı tercih etti.

Böylece bugüne kadar uygulama kapsamında elektronik tebligat adresi alan gerçek ve tüzel kişi sayısı 1 milyon 209 bin 208'e ulaştı.

Yeni uygulamanın hayata geçtiği 3 aylık dönemde 2 milyon 784 bin 116 tebligat, taraflara elektronik ortamdan gönderildi. Bu tebligatlardan 1 milyon 782 bin 190'ı gerçek, 640 bin 701'i tüzel kişilere, 361 bin 225'i ise kamu kurumlarına iletildi.

Uygulamayla tebligatların ulaşmasında yaşanan sorunlar giderildi, yargılamaların hızlanması sağlandı.

Avukatlar uygulamadan memnun

Hukukçular Derneği Genel Başkanı Avukat Cavit Tatlı, avukatların uygulamaya yönelik memnuniyetlerini dile getirdiğini söyledi.

Tebligatların posta yoluyla ulaşmasının zaman kaybına neden olduğuna dikkati çeken Tatlı, uygulamayla bu sorunun aşıldığına işaret etti.

Elektronik ortamda tebligatın iletilmesinin ardından cep telefonlarına mesajla bildirim de yapıldığını anlatan Tatlı, "Uygulamanın, yargılamaların hızlanması noktasında faydası oldu. Ayrıca elektronik tebligatın, fiziki tebligata göre daha ucuz olması nedeniyle yargılama giderleri de azaldı" dedi.

Uygulamayla tebligatların kaybolmasının ortadan kalktığını belirten Tatlı, çalışmanın daha da geliştirilebileceğine inandıklarını kaydetti.

"Tebligatın saniyeler içinde avukata ulaşması sağlanıyor"

Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Çağrı Eryılmaz ise uygulamayla PTT görevlileri aracılığıyla fiziki olarak iletilen tebligatların elektronik ortama taşındığını dile getirdi.

Tebligatın elektronik ortamda yapılmasının faydalarının olduğunu bildiren Eryılmaz, uygulamanın tebligatların usulsüz yapılması sorununun önüne geçilmesini de sağlayacağını vurguladı.

Eryılmaz, uygulamayla tebligatın, kime ve ne zaman yapıldığının takip edilebildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Elektronik tebligatın ulaşması, normal tebligata göre çok hızlıdır. Normal tebligatın yapılması bir haftayı bulurken, şimdi saniyeler içerisinde tebligatın avukata ulaşması sağlanıyor. Hukukun temel ilkelerinden usul ekonomisine uygunluk elektronik tebligat sisteminin diğer adı olarak gösterilebilir. Çünkü normal tebligat ücretinin daha altında bir ücretle gönderim yapıldığı gibi süreleri de kısaltmaktadır. Tebligatın direkt avukata ulaşması nedeniyle tebligatı kimin aldığı, kimin okuduğu gibi sorunlar da ortadan kalkmıştır."

Kaynak: AA