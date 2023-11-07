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Türkiye
AA 07.11.2023 13:14

Elektrikli ısıtıcı yangına sebep oldu: 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Çorum'un Alaca ilçesinde iki katlı bir binada yangın çıktı. Yangında mahsur kalan bir çocuk ekipler tarafından kurtarıldı. 9 kişinin yaşadığı evde çıkan yangın ekipler tarafından söndürülürken dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Elektrikli ısıtıcı yangına sebep oldu: 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Yıldızhan Mahallesi'nde yabancı uyruklu Saad Elcabir Elhalaf'ın ailesiyle yaşadığı 2 katlı evde, elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 9 kişinin yaşadığı binanın ikinci katında mahsur kalan bir çocuk, Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince merdivenle evin penceresinden kurtarıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk 3 kişiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

Kontrol altına alınarak söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.

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