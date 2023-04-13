Elektrik teline takılan kuşu kurtarmak isterken akıma kapıldılar

Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi Güneş Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iki arkadaş elektrik direğinin teline takılan kuşu uzaklaştırmak istedi.

Gençler uzun bir sopayla tele vurdukları anda akıma kapıldı. İsimleri Y.K. ve H. olduğu öğrenilen iki arkadaş sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Gençlerden birisi taburcu olurken diğerinin yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde akıma kapılan gençlerin ayaklarında alev çıktığı ve bir anda hareketsiz kaldığı görüldü.