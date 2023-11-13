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Türkiye
AA 13.11.2023 13:56

Elektrik kontağından çıkan yangında 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir apartmanın ikinci katında çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elektrik kontağından çıkan yangında 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi 113 numaralı apartmanın ikinci katından dumanlar çıktığını gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, ambulans, doğalgaz ve polis ekipleri sevk edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri alevlere kısa sürede müdahale ederek diğer dairelere sıçramasını önledi.

Ancak yangın nedeniyle oluşan yoğun dumandan üst katlarda yaşayan 4 kişi etkilendi.

112 Sağlık ve itfaiye ekipleri dumandan etkilenenleri bulunduğu yerden merdivenli kurtarma aracı ile çıkarılarak ambulanslar ile Edremit Devlet Hastanesine sevk edilen 4 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangının ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

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