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Türkiye
AA 13.11.2023 13:56

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama

Eskişehir'de, 6-13 Kasım tarihlerinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında kent genelinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 13'ünün tutuklandığı belirtildi.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında, "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan 5 ayrı olayda işlem yapılan 15 şüpheliden 13'ünün tutuklandığı bilgisine yer verildi.

"Uyuşturucu madde kullanma" suçundan ise 21 olayda 26 şüpheliye işlem yapıldı. Operasyonlarda, 538 gram esrar, 53 gram kokain, 38 gram sentetik uyuşturucu, 60 uyuşturucu hap, tabanca ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Aynı tarihlerde jandarma bölgesinde ise "Uyuşturucu imal ve ticareti" suçundan aranan 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

"Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması" kapsamında yakalanan bir şüpheli ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Çalışma kapsamında tabanca, şarjör ve 15 tabanca fişeği ele geçirildi.

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