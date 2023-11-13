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Türkiye
AA 13.11.2023 13:43

Deprem bölgesindeki çocuklar için ara tatil etkinlikleri düzenleniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesindeki çocuklar için ara tatil etkinlikleri düzenliyor.

Deprem bölgesindeki çocuklar için ara tatil etkinlikleri düzenleniyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Eğitim ve Yayın Daire Başkanlığının deprem bölgesindeki çocuklar için düzenlediği ara tatil etkinlikleri, hafta sonunda Kahramanmaraş'ta başladı.

Etkinliklerde, balon ve kukla gösterileri, karaoke, "tahmin et bakalım" gibi oyunların yanı sıra geleneksel oyunlar, dev jenga, sihirli labirent gibi aktiviteler gerçekleştiriliyor.

Ayrıca çocukları çevre konusunda bilgilendirmek ve geri dönüşümün önemini eğlenerek öğrenmeleri için atölye çalışmaları ve sahne gösterileri yapılıyor.

Etkinlikler, Hatay, Kilis, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya'da, 17 Kasım'a kadar sürecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ara tatilde de deprem bölgesinde çocukların yanında olduklarını belirterek, "Her şey, çocuklarımızın yüzünü biraz olsun güldürebilmek için" ifadesini kullandı.

Çocuklar, oyun alanlarında çok eğlendiklerini anlatarak, "Ara tatilde arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz, oyunlar oynuyoruz. Çok mutlu oluyoruz" görüşlerini paylaştı.

ETİKETLER
Deprem Hatay Kahramanmaraş Gaziantep Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
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