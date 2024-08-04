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Türkiye
DHA 04.08.2024 15:54

Elektrik hattı yenileme çalışmalarında tarihi objeler bulundu

Batman'da elektrik hattı yenileme çalışmaları sırasında tarihi objeler bulundu. Objeler incelemeye alınırken, bölgede kazı çalışmaları durduruldu.

Elektrik hattı yenileme çalışmalarında tarihi objeler bulundu

Huzur Mahallesi'nde İluh İtfaiye Şubesi ile demir yolu arasındaki alanda, 10 gün önce enerji şirketi tarafından elektrik hatlarının yenilenmesi için kazı çalışması başlatıldı.

Çalışmalar sırasında tarihi önemi olabileceği düşünülen bazı objeler bulundu. Bulunan objeler, Batman Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

İlk incelemede objelerin, İluh Mahallesi'nde daha önce tespit edilen ve kentsel yapıların altında kalan İluh Höyük'te bulunan kalıntılarla benzerlik gösterdiği, bazılarının da neolitik döneme ait olabileceği tespit edildi.

Bölgede kazı çalışmaları durdurulurken, bulunan objelerin detaylı incelemeye alındığı öğrenildi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

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