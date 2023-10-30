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Türkiye
AA 30.10.2023 12:55

Elektrik denetimi yapan ekibe saldıran 7 kişi gözaltında

Şanlıurfa'da elektrik denetimi yapan ekibe saldıran 7 kişi gözaltına alındı. Dron ile yapılan kontrollerde traktör römorklarına ve mısır tarlalarına gizlenen 13 kaçak trafo belirlendi.

Elektrik denetimi yapan ekibe saldıran 7 kişi gözaltında

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Haliliye ilçesi kırsalındaki İncirağacı ve Güvenli mahallelerinde 6 aboneye ait 13 milyon lirayı aşan elektrik borcunun ödenmemesi nedeniyle haciz kararı verilen 6 trafoya el koymak için bölgeye ekip yönlendirildi.

Ekiplerle tartışan mahalleli, bir süre sonra taşla saldırmaya başladı. Bölgede hazır bulunan jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan saldırıda 7 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Elektrik ekiplerinin aynı bölgede dron ile yaptığı kontrollerde ise traktör römorklarına ve mısır tarlalarına gizlenen 13 kaçak trafo daha tespit edildi.

El konulan 19 trafonun yaklaşık 3 bin nüfuslu bir ilçeyi aydınlatabilecek kapasiteye sahip olduğu öğrenildi.

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Şanlıurfa Elektrik
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