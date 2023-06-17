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Türkiye
AA 17.06.2023 03:22

Elazığ'da zincirleme kaza: 3 yaralı

Elazığ'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da zincirleme kaza: 3 yaralı
[Fotograf: AA]

Gökhan Yamanoğlu yönetimindeki otomobil, Cahit Dalokay Caddesi'nde Ahmet Ölmezoğlu'nun kullandığıotomobile çarptı.

Çarpmanın etkisi ile duramayan otomobil, Şevket Cirit idaresindeki elektrikli skuter ile Veysel Kömürcü kontrolündeki motosiklete ve Adem Ökmen yönetimindeki kamyona çarparak durabildi.

Elazığ'da zincirleme kaza: 3 yaralı

Skuter ile motosiklet, kamyonun altına sıkıştı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada Veysel Kömürcü, Şevket Cirit ve Ahmet Ölmezoğlu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Şevket Cirit'in hayati tehlikesini bulunduğu öğrenildi.

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Elazığ Trafik Kazası
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