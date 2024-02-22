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Türkiye
İHA 22.02.2024 10:37

Elazığ'da zehir taciri 7 şüpheli yakalandı

Elazığ’da zehir tacirlerine geçit verilmiyor. Uyuşturucu madde satışı yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da zehir taciri 7 şüpheli yakalandı
[AA (Arşiv)]

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele noktasında sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu çerçevede torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmada, 7 şüpheli tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst, araç ve ikamet aramalarında; 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 1 adet fişek, 3 parça halinde 65.25 gram skunk maddesi, 2 parça halinde 16.70 gram esrar, 4 parça halinde 7.50 gram metamfetamin ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanan işlemlerinin ardından 6 şüpheliye ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapılırken 1 şüpheli ise ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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