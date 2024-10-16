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Türkiye
AA 16.10.2024 06:48

Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı

Elazığ'da otomobilin trafik sinyalizasyon direğine çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı
[Fotograf: AA]

Elazığ'da Zübeyde Hanım Caddesi'nde bir otomobil, sürücünün önüne çıkan bisikletliye çarpmamak için ani manevra yapması sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki sinyalizasyon direğine çarptı.

Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, aracın yolda kaldırılması ve yapılan temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.

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