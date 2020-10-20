Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, M.Z.B.'ye 158 sahte altını 35 bin lira karşılığında satarak dolandıran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda, tespit edilen şüpheliler H.K., İ.T., Ş.Y. ve A.Ö. yakalandı.

615 sahte altın ele geçirildi

Yapılan aramalarda, 615 altın görünümlü ve üstünde tuğra bulunan sahte altın, dolandırıcılık olayından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 100 lira, 2 çeyrek altın, 7 cep telefonu, farklı illerde ikamet eden kişilere ait telefon ve kişisel verileri içeren dokümanlar ele geçirildi.

[Fotoğraf: AA]

Emniyette işlemleri süren zanlıların, 25’i dolandırıcılık olmak üzere toplam 67 suç kaydı olduğu belirlendi.