Haber Giriş: Kaynak: DHA
Elazığ'da Roma dönemine ait 20 sikke ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Elazığ'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait 20 sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında S.Ş. adlı kişinin elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Bir jandarma personeli, alıcı gibi davranarak S.Ş. ile irtibata geçti. S.Ş., elindeki sikkeleri jandarma personeline satmaya çalışınca suçüstü yakalandı.
S.Ş. gözaltına alınırken, Roma dönemine ait olduğu belirlenen sikkeler, Elazığ Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: sikke Roma dönemi ElazığSon Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 11:06
Son Haberler
- 11:16
- 11:16
- 11:13
- 11:11
- 11:03
Sıradaki Haber
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz