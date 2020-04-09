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Elazığ'da koronavirüs tedbirlere uymayan 21 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Elazığ'da kumar oynayan 21 kişiye, yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 66 bin 150 lira idari ceza uygulandı.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Çarşı Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, Kovid-19 salgınına karşı alınan sosyal mesafe kuralına uymadıkları belirlenen 21 kişiye toplam 66 bin 150 lira idari ceza uyguladı.
Öte yandan, şüphelilerin kimlik kontrolü sırasında, sahtecilik suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan 1 kişi de gözaltına alındı.
Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri ise belediye ekiplerince mühürlendi.
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