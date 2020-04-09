Haber Giriş: Kaynak: DHA
Rus savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti
[Fotoğraf: DHA]
Rus donanmasına ait 2 savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.
Rus savaş gemileri peş peşe İstanbul Boğaz'ından geçerek Karadeniz'e açıldı. Savaş gemilerinin geçişine çok sayıda sahil güvenlik botu eşlik etti.
Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna ait RFS 499 borda numaralı 'Admiral Makarov' ve RFS 490 borda numaralı 'Admiral Essen' adlı savaş gemileri saat 16.30 sıralarında peş peşe Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.
[Fotoğraf: DHA]
Savaş gemilerin geçişine çok sayıda sahil güvenlik botu eşlik etti. Savaş gemilerinin güvertesinde Rus askerinin olmadığı görüldü. Yaklaşık 1,5 saatte Boğaz geçişini tamamlayan gemiler Karadeniz'e açıldı.
Etiketler: savaş gemisi rusya istanbul boğazıSon Güncelleme: 9 Nisan 2020 Perşembe 18:17
Son Haberler
- 18:27
- 18:06
- 18:01
- 17:55
- 17:46
Sıradaki Haber
Ordu-Giresun arasındaki alternatif yollar moloz dökülerek kapatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz