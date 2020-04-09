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Kastamonu'da bir köy daha karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında bir köy daha karantinaya alındı.
Bozkurt İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, Kızılcaelma köyünün Kovid-19 tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alınması kararlaştırıldı.
Kentte daha önce 7 köy ve 12 mahallede karantina uygulanmaya başlanmıştı.
Etiketler: kastamonu koronavirüs covid 19Son Güncelleme: 9 Nisan 2020 Perşembe 17:28
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