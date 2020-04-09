Haber Giriş: Kaynak: AA
Bodrum'da 13 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Bodrum açıklarında Yunanistan tarafından Türkiye'ye itilen sığınmacılar, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına dönmeye zorlanan 13 sığınmacı kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Akyarlar açıklarında Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki sığınmacıların yardım talebi üzerine, Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.
Bodrum açıklarındaki kurtarma operasyonunda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 13 sığınmacı bota alınarak karaya çıkarıldı.
Etiketler: Yunanistan türkiye sığınmacı Sahil güvenlikSon Güncelleme: 9 Nisan 2020 Perşembe 17:14
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