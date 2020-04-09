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Yaşlı adamın odunlarını polis kesti
Malatya’da koronavirüsten dolayı evinden dışarı çıkamayan 89 yaşındaki vatandaşın bahçesindeki odunları polis memuru kesti.
Olay, Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yaşandı.
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle evinden dışarı çıkamayan 89 yaşındaki Abuzer Karahan’ın yardım talebi üzerine Vefa Sosyal Destek Grubunda görevli polis memuru harekete geçti
Polis, yaşlı adamın bahçesine giderek odunları elektrikli testere ile kesti.
Etiketler: malatya koronavirüs DoğanşehirSon Güncelleme: 9 Nisan 2020 Perşembe 16:57
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