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3 bin 340 litre dezenfektana el konuldu
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'de kaçak üretilen 3 bin 340 litre dezenfektana el konuldu. 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi ve medikal malzeme üretimi yaparak bunları stoklayanlara ve satışını yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Derince ilçesinde bir imalathaneye düzenlenen operasyonda, bir ve 5 litrelik plastik şişe ve bidonlarda satışa hazır hale getirilmiş toplam 3 bin 340 litre el dezenfektanı ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: salgın koronavirüs dezenfektanSon Güncelleme: 9 Nisan 2020 Perşembe 16:11
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