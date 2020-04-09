Haber Giriş: Kaynak: İHA
Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi
Şırnak Cizre'de görevli bir sağlık çalışanı eve dönünce kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi. Dede ile torunun neşe ile burukluğu içeren bu muhabbeti cep telefonu kamerasına yansıdı.
Koronavirüs ile mücadelede sağlıkçılar özveri ile salgına karşı görev yapmaya devam ediyor.
Cizre’de Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi faturalandırma bölümünde görev yapan ancak koronavirüs salgınının başlaması ile birlikte öğrenci yurtları idari sorumlu ve koordinatör olarak görev yapan Mehmet Mahsum Erol, eve döndüğünde kapıyı açıp sarılmak için kendisine doğru koşan küçük torununa 'uzak dur' diyerek yanına gelmesini engelledi.
Erol, daha sonra yere çömelerek torunuyla uzaktan şakalaşıp hasret giderdi.
O anların görüntüsü aile bireyleri tarafından cep telefonuna kaydedildi.
Etiketler: şırnak sağlık çalışanı koronavirüs CizreSon Güncelleme: 9 Nisan 2020 Perşembe 15:33
Son Haberler
- 15:52
- 15:41
- 15:42
- 15:43
- 15:40
Sıradaki Haber
Karantinadan mektup var
Yükleniyor lütfen bekleyiniz