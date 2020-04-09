Koronavirüs ile mücadelede sağlıkçılar özveri ile salgına karşı görev yapmaya devam ediyor.

Cizre’de Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi faturalandırma bölümünde görev yapan ancak koronavirüs salgınının başlaması ile birlikte öğrenci yurtları idari sorumlu ve koordinatör olarak görev yapan Mehmet Mahsum Erol, eve döndüğünde kapıyı açıp sarılmak için kendisine doğru koşan küçük torununa 'uzak dur' diyerek yanına gelmesini engelledi.

Erol, daha sonra yere çömelerek torunuyla uzaktan şakalaşıp hasret giderdi.

O anların görüntüsü aile bireyleri tarafından cep telefonuna kaydedildi.