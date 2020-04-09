Yurt dışından gelerek COVID-19 tedbirleri kapsamında öğrenci yurtlarına yerleştirilen ve 14 günlük karantina süresinin ardından evlerine gönderilen vatandaşlar, sunulan hizmet ve imkanlardan ötürü emeği geçen herkese teşekkür ettikleri duygu dolu mektuplar yazdı.

"Bir teşekküre sığdırmak zor"

Uzun bir mektup yazarak herkese teşekkürlerini sunan Şemsi Ayan, "Karşılandığımız ilk günle başlamak istiyorum, daha otobüslerden inmeden doktor bey bizlere süreci özetledi 'bütün dünya için takdire şayan olacak Türkiye' demişti. Şimdilerde daha iyi anlıyorum yapılan bu hizmeti. Bunları bir teşekküre sığdırmak çok zor" değerlendirmesini yaptı.

"Ülkemizin misafirperverliğini hissettirdiniz"

Norveç'in başkenti Oslo'dan geldiğini belirten Kadir Aydın ise mektubunda, "Bu zaman dilimi içerisinde buradaki her şeyden memnun kaldım. Yemekleriniz mükemmel, ilgi alaka çok güzel, sizlere ne diyeyim ülkemin misafirperverliğini hissettirdiniz, sizlere müteşekkirim" ifadelerini kullandı.

"2 günde bir odanızı temizledim"

Mektubunda karantina süreci sonunda ailesine kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşadığını anlatan Murat Fenerci de devlet yetkililerine ve yurttaki görevlilere teşekkür etti. Fenerci, odasında kaldığı öğrenciler için de "Yurtta odasında kaldığım 4 arkadaşa seslenmek istiyorum. Odanızı elimden geldiği kadar temiz tutmaya çalıştım. 2 günde bir temizlik yaptım. Bilginize. Siz de hakkınızı helal ediniz" notunu yazdı.

"Bu ülkenin vatandaşı olmanın gururunu yaşattınız"

Süreyya Kaymaz da mektubunda, "Karşılamadan uğurlamaya, temizliğinden yemek hizmetine kadar fedakarca çalışan, bize 24 saat hizmet eden yurt çalışanlarına, İstanbul Yurtkur Bölge Müdürü Cemil Bağlama, Yurt Müdürlerimiz Ataman Yılmaz ve Ali Rıza Kara'ya teşekkür ediyorum. Bu ülkenin vatandaşı olmanın gururunu yaşattınız. Minnettarım" ifadelerini kullandı.

"Bu yaptıklarınızı yakınlarım da unutmayacak"

Danimarka'dan geldiğini belirten Mecnun Köseoğlu, mektubunda emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Bu yaptıklarınızı unutmayacağız, ailemiz ve etrafımızdakiler de unutmayacak. İyi ki varsınız. Allah sizden razı olsun." diye yazdı.