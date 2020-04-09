Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 2 bin nüfuslu Böğürtlen Mahallesi ile ilçe merkezindeki 2 bina karantinaya alındı.

Karantina uygulamasıyla ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanan mahalle sakinleri, sağlık taramasından geçirildi. Siverek Belediyesi ise mahalleliye maske ve eldiven dağıttı.

İki bina da karantina altında

Öte yandan Siverek ilçe merkezinde bulunan Bağlar ve Dicle mahallelerinde 2 kişide koronavirüs tespit edildi. 2 hastanın yaşadığı her ikisi de 3 katlı olan 2 bina karantinaya alındı.

Karantina uygulaması kapsamında giriş-çıkışları kontrol altına alınan bina önlerinde polis ekibi görevlendirildi.

