Haber Giriş: Kaynak: DHA
Şanlıurfa'da bir mahalle ve iki bina karantinada
[Fotoğraf: DHA]
Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bir mahalle ve 2 bina karantina altına alındı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 2 bin nüfuslu Böğürtlen Mahallesi ile ilçe merkezindeki 2 bina karantinaya alındı.
Karantina uygulamasıyla ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanan mahalle sakinleri, sağlık taramasından geçirildi. Siverek Belediyesi ise mahalleliye maske ve eldiven dağıttı.
İki bina da karantina altında
Öte yandan Siverek ilçe merkezinde bulunan Bağlar ve Dicle mahallelerinde 2 kişide koronavirüs tespit edildi. 2 hastanın yaşadığı her ikisi de 3 katlı olan 2 bina karantinaya alındı.
Karantina uygulaması kapsamında giriş-çıkışları kontrol altına alınan bina önlerinde polis ekibi görevlendirildi.
Etiketler: şanlıurfa koronavirüs karantinaSon Güncelleme: 9 Nisan 2020 Perşembe 20:33
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